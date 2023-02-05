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Кирьос резко ответил Циципасу, который назвал его клоуном

Кирьос резко ответил Циципасу, который назвал его клоуном
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Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил греческому игроку Стефаносу Циципасу, который ранее назвал его клоуном.

«Кирьос сам разрушил наши отношения. Я ничего не делал. На Уимблдоне 2022 года я только пытался соревноваться, в то время как Ник играл клоуна. Его настроение зависит от того, каким он просыпается каждый день», — сказал Циципас.

«Правильно… В нашем матче ты ударил в кого-то в толпе, выбил ещё один мяч за пределы арены и получил урок перед полным стадионом. Неловкая цитата, пока мы все смотрим на табло, ха-ха-ха», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, Кирьос одолел Циципаса на Уимблдоне-2022 со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны, а Кирьос призвал дисквалифицировать своего соперника. После этого спортсмены неоднократно высказывались о том, что не очень любят общаться друг с другом. Затем в декабре Кирьос и Циципас сыграли матч в паре на выставочном турнире.

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