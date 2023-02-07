Доминик Тим: Роджер Федерер всегда будет тем, кто больше всех повлиял на теннис

Чемпион US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим считает, что швейцарец Роджер Федерер всегда будет тем, кто больше всех повлиял на теннис.
«Считаю ли я, что у тенниса может не быть величайшего в истории, как, например, у баскетбола? Возможно ли, что Новак или Рафа будут самыми успешными по результатам, а Роджер — самым большим по влиянию и значимости для самого спорта?
Да, это определённо возможно. Независимо от того, сколько побед будет у Рафы, Новака или у кого-то ещё в будущем. Роджер всегда будет тем, кто больше всех повлиял на теннис. Я думаю, что он повлиял на каждый вид спорта из-за своего характера, своей особой ауры. Думаю, что он поднял теннис на новый уровень, и все выиграли от этого. Мы все должны быть ему очень благодарны», — приводит слова Тима Gol.hr.
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