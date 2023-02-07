Юниорка Пушкарёва рассказала, как удалось победить в престижном турнире во Франции

Российская теннисистка Анна Пушкарёва прокомментировала победу на юниорском турнире Les Petits As. В финале турнира Пушкарёва обыграла румынку Джулию Сафину Попу — 7:5, 6:1.

«Нет осознания, что выиграла такой престижный титул — будто после самого обычного турнира вернулась. Попала туда по рейтингу, была пятой сеяной, ведь на Тарб я ехала одной из фавориток. Играла на том уровне, который позволил мне выиграть. Если бы соперницы были классом выше, то выкладывалась бы больше, чем получилось на этом турнире. Играла не на 100%, потому что этого не требовалось.

Есть ли подобные этому турниры в России? У нас, наверное, был международный Christmas Cup — к нему были предквал и квалификация. Но так как его отменили, то подобных нет. Сдалась ли соперница во втором сете? Думаю, она не тот игрок, кто будет сдаваться, да и на таком уровне мало кто опускает руки после первого сета. Я прибавила, стала правильнее играть. Возможно, прибилась к сопернице, поняла, что с ней нужно делать. Но если бы и нет, всё равно забрала бы второй сет на 6:4», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В разное время Les Petits As выигрывали такие теннисисты, как бельгийка Ким Клейстерс, канадка Бьянка Андрееску, латвийка Елена Остапенко, испанцы Рафаэль Надаль и Хуан-Карлос Ферреро, француз Ришар Гаске.