Паула Бадоса опубликовала тревожное фото после снятия с турнира в Абу-Даби

21-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях фото с капельницей после снятия с турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Для Бадосы это второе подряд снятие с крупного турнира. Ранее Паула отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.

На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире в WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).