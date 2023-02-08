Джон Макинрой — о Радукану: ТБШ не выигрывают за счёт удачи. Она отличный игрок

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о британской теннисистке Эмме Радукану.

«Думаю, что последний год был для неё потрясением. Она пережила много перемен, столкнулась с травмами. Но было ощущение, что на Australian Open давление впервые шло не на неё, а на Гауфф, и это неплохо.



Все в мире тенниса надеются, что она справится с тем, что с ней происходит, и вернётся на тот уровень, который показала на победном US Open. Я видел её на Уимблдоне, когда она не доиграла матч четвёртого круга, мы все переживали, что она, возможно, не справится с переменами в жизни. Потом она поехала в Нью-Йорк, где было невероятное выступление и триумф.



Мы все просто хотим увидеть, как она соревнуется и наслаждается борьбой, и если ей это удастся, то, я уверен, она сможет провести отличный год. Мы все хотим это увидеть. Турнир «Большого шлема» не выигрывают за счёт удачи. Она отличный игрок и может вернуться и снова побороться», — приводит слова Макинроя Tennis 365.