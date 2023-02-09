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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, уверенно обыграв Плишкову

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, уверенно обыграв Плишкову
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Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче второго круга Рыбакина (3) обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Рыбакина три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Плишковой восемь эйсов, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Рыбакина сразится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Юлия Путинцева (Казахстан, Q).

Общий призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко (2021 год).

Абу-Даби. 2-й круг
09 февраля 2023, четверг. 18:50 МСК
Каролина Плишкова
20
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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