Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, уверенно обыграв Плишкову

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче второго круга Рыбакина (3) обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Рыбакина три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Плишковой восемь эйсов, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Рыбакина сразится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Юлия Путинцева (Казахстан, Q).

Общий призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко (2021 год).