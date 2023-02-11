Опубликована сетка турнира в Делрэй-Бич, где сыграют Фритц, Пол, Шаповалов, Шелтон и Иснер

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США), который пройдёт с 13 по 19 февраля.

Посев соревнований возглавил восьмая ракетка мира американец Тейлор Фритц. Он пропустит первый круг соревнований, а во втором сыграет либо с Эмилио Гомесом (Эквадор), либо с квалифаером.

Второй номер посева получил полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2023 американец Томми Пол. Его соперником во втором круге станет победитель матча Джордан Томпсон (Австралия) – квалифаер.

Также сеяными, которые пропустят 1-й круг турнира, стали канадец Денис Шаповалов (3) и серб Миомир Кецманович (4).

Интересные матч первого круга в Делрэй-Бич:

Джон Иснер (США,7) – Джеффри-Джон Вулф (США)

Бен Шелтон (США, 8) – Маркос Гирон (США)

Илья Ивашко (Беларусь) – Дженсон Бруксби (США,6)

Таро Дэниэл (Япония) – Маккензи Макдональд (США).