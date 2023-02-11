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Бьянка Андрееску опубликовала эффектные фото в обтягивающем костюме

Бьянка Андрееску опубликовала эффектные фото в обтягивающем костюме
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Чемпионка US Open – 2019 22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску опубликовала в социальных сетях эффектные фото в обтягивающем костюме.

«Окей, с меня хватит зелёного», — подписала фото Андрееску.

Фото: из личного архива Бьянки Андрееску

Фото: из личного архива Бьянки Андрееску

Ранее Андрееску неудачно выступила на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Бьянка в первом же круге проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:7 (2:7), 2:6. А на прошедшем Открытом чемпионате Австралии канадка потерпела поражение во втором круге.

Андрееску – бывшая четвёртая ракетка мира. Помимо титула на US Open – 2019, она имеет в своём активе победы на «Мастерсах» в Торонто (Канада) и Индиан-Уэллсе (США). В данный момент Бьянка занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA.

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