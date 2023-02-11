Бьянка Андрееску опубликовала эффектные фото в обтягивающем костюме

Чемпионка US Open – 2019 22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску опубликовала в социальных сетях эффектные фото в обтягивающем костюме.
«Окей, с меня хватит зелёного», — подписала фото Андрееску.
Фото: из личного архива Бьянки Андрееску
Фото: из личного архива Бьянки Андрееску
Ранее Андрееску неудачно выступила на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Бьянка в первом же круге проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:7 (2:7), 2:6. А на прошедшем Открытом чемпионате Австралии канадка потерпела поражение во втором круге.
Андрееску – бывшая четвёртая ракетка мира. Помимо титула на US Open – 2019, она имеет в своём активе победы на «Мастерсах» в Торонто (Канада) и Индиан-Уэллсе (США). В данный момент Бьянка занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA.
- 11 февраля 2023
-
17:30
-
17:01
-
16:25
-
14:22
-
12:54
-
12:38
-
11:14
-
09:43
-
08:15
-
06:05
-
00:34
-
00:17
-
00:16
- 10 февраля 2023
-
23:04
-
23:03
-
21:39
-
21:34
-
21:00
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
18:48
-
18:40
-
18:32
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:31
-
17:15
-
16:25
-
13:22
-
10:47