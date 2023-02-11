Джон Иснер: хотел бы выигрывать, как Джокович, 6:1, 6:0, но я просто не могу

Полуфиналист Уимблдона-2018, бывшая девятая ракетка мира американец Джон Иснер оценил тот факт, что выиграл 500-й тай-брейк в карьере.
Это произошло в четвертьфинальном матче на турнире в Далласе (США), Иснер обыграл Эмилио Гомеса со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
«Я выиграл много тай-брейков в карьере и в первом сете дошёл до важной отметки – 500 выигранных тай-брейков. Рад, что сегодня мне не пришлось выигрывать 501-й.
Всё приходит с опытом. Я бы хотел выигрывать, как Джокович, 6:1, 6:0, но просто не могу. Я сражаюсь мечом, как на этой неделе, а иногда от него же и погибаю. Стараюсь принимать и плохое, и хорошее.
Думаю, пребывание дома успокаивает меня в такие важные моменты. Я очень рад, этот турнир здесь – большая удача», — приводит слова Иснера пресс-служба ATP.
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