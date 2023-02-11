Роман Сафиуллин уверенно вышел в финал квалификации турнира в Роттердаме

Российский теннисист Роман Сафиуллин (87-я ракетка мира) вышел в финал квалификации турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он обыграл шведа Элиаса Имера (169-я ракетка мира).
Роман Сафиуллин одержал победу со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. На счету Имера 11 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Сафиуллин трижды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок, реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных.
В финале квалификации россиянин сыграет со шведом Микаэлем Имером. Встреча состоится 12 февраля, начало – не ранее 12:00 мск.
Основные соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Помимо Медведева, там планируют сыграть россиянин Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты. Действующим чемпионом турнира является Оже-Альяссим.
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