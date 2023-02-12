«Некрасивый матч». Руне высказался о поражении от Кресси в полуфинале турнира в Монпелье

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от 51-го номера рейтинга американца Максима Кресси в полуфинале турнира категории ATP-250, который проходит в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5. 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) в пользу Кресси.
«Это был равный матч, но сегодня у меня не получалось хорошо принимать. Если приём не идёт, то в матче с таким соперником, как он, приходится тяжело. Я хорошо провёл тай-брейк второго сета, был на эмоциональном подъёме. Буду учиться, чтобы в следующий раз сыграть лучше с таким игроком, как Максим. Это был некрасивый матч», — приводит слова Руне Tennis Majors.
За второй титул в своей карьере Кресси сразится с 17-й ракеткой мира, 21-летним итальянцем Янником Синнером (2).
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