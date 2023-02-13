Серена Уильямс: когда сейчас играю в теннис, говорю себе: «Боже, как же я хороша!»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о теннисных тренировках.

«На днях я играла в теннис и не могла поверить, что это уже не профессиональный спорт. Этому абсолютно нет никаких объяснений. Это сложно морально, потому что, когда я играю, я думаю: «О боже, как же я хороша в этом! Я могу продолжать играть». Согласитесь, немногие могут так сказать.

Я чувствую себя разбитой, потому что всё ещё могу играть на очень, очень, очень высоком уровне. При этом я всегда хотела оставить теннис, будучи спортсменкой хорошего уровня», — цитирует Уильямс E-News.

Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускает, что ещё может вернуться на корт.