Плишкова вышла в основную сетку турнира в Дохе, в финале квалификации обыграв Фернандес
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар).
В финале квалификации Плишкова (1) со счётом 6:2, 7:5 обыграла финалистку US Open – 2021 канадку Лейлу Фернандес (7). Их встреча продлилась 1 час 33 минуты. Плишкова 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Фернандес один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.
Имя первой соперницы Плишковой в основной сетке турнира в Дохе станет известно после распределения квалифаеров.
Турнир в Дохе пройдёт с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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