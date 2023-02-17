Серена Уильямс опубликовала трогательные фото с подросшей дочерью

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях милые фото c дочкой Олимпией.

Напомним, Серена с 2017 года замужем за сооснователем Reddit Алексисом Оганяном.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускает, что ещё может вернуться на корт.