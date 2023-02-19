Серена Уильямс опубликовала фото в теннисном платье

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях фото в теннисном платье.
Фото: из личного архива Серены Уильямс
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта в частности из-за желания больше времени проводить с дочерью Олимпией.
За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускает, что ещё может вернуться на корт.
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