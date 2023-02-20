Потапова — о соперничестве Месси и Роналду: я на стороне Лео и не только после финала ЧМ

Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о соперничестве аргентинского нападающего «Пари-Сен Жермен» Лионеля Месси и португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.



«Я на стороне Месси и не только после финала чемпионата мира. Всегда его поддерживала. Работала долгое время с британцем Йеном Хьюзом. Его многое связывает с английским «Вест Хэмом» — он там даже какое-то время играл по молодости. И за то время, что мы с ним работали, он привил не любовь, а скорее интерес к команде и английской лиге. Но в выходной день навряд ли включу какой-то матч. Но если знаю, что собираются друзья на классное дерби, я никогда не против и за компанию поболею», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.