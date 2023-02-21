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«Воссоединение». Мария Шарапова выложила свежее фото с Сереной Уильямс

«Воссоединение». Мария Шарапова выложила свежее фото с Сереной Уильямс
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова в своих социальных сетях выложила свежее фото с американкой Сереной Уильямс.

«Воссоединение», — подписала фото Шарапова.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.

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