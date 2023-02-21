«Я был с ней счастлив». Турсунов эмоционально высказался о работе с Радукану

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, высказался о сотрудничестве с британкой Эммой Радукану. Турсунов и Радукану перестали работать вместе в октябре 2022 года.
«Я был очень счастлив с ней. Эмма молода и требовательна к себе, и она много подстёгивает себя.
Радукану очень строга, при этом Эмма невероятно умный человек. Когда вы разговариваете с ней, просто забываете, что ей 19 или 20 лет. И в этом смысле я действительно наслаждался каждой секундой с ней.
Я чувствовал, что она делает довольно хорошие успехи. Не знаю, связано это с физической формой или нет, но Радукану стала играть агрессивнее. Понимал, что уровень тенниса поднялся, она была готова выйти из зоны комфорта ради него. Эмма фанатична, любит теннис и хочет совершенствоваться. Радукану рано или поздно во всём разберётся. Она готова идти по ухабистой дороге», — сказал Турсунов в подкасте Крейга Шапиро.
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