Мыскина — о личном блоге Касаткиной: вечное поедание каких-то бургеров

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая теннисистка Анастасия Мыскина критически высказалась о личном блоге первой ракетки России Дарьи Касаткиной и её походе к выбору нового тренера. С февраля 2023 года Касаткина работает с бывшей 70-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Чиполлой.

«Мне кажется, это такое вообще заигрывание с какой-то аудиторией непонятной. Я никогда в жизни не поверю, что ты зовёшь тренера и вообще не понимаешь, что он тебе должен сказать. Я даже не знаю, чем тебя заинтересовал их блог (говорит ведущему). Правда, не знаю, кому он (блог) может быть интересен, для меня он абсолютно какой-то непонятный. Там поедание каких-то бургеров вечное и обсуждение, кто и сколько что съест. Прошу прощения, ничего личного, это просто моё мнение. Возвращаясь к тренеру, ну как ты можешь звать человека и говорить: «Я не знаю, что он мне скажет»? Ну так не подходят к выбору», — сказала Мыскина в эфире YouTube-канала «Больше».