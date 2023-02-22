Стало известно, с кем Арина Соболенко сразится за выход в полуфинал турнира в Дубае
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Определилась соперница чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко (2) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Ею стала победительница «Ролан Гаррос» — 2021 чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
В матче третьего круга Крейчикова обыграла двукратную чемпионку Уимблдона, соотечественницу Петру Квитову (12) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Крейчикова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Квитовой пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500.
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