Арина Соболенко — о победе над Остапенко: в первом сете я ничего не могла сделать
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Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга белоруска со счётом 2:6, 6:1, 6:1 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 латвийку Елену Остапенко.
«В первом сете она показала невероятный теннис, и я ничего не могла сделать. Я смотрела на свою команду и спрашивала: «Что я могу сделать?» Но каким-то образом я перевернула эту игру и начала играть в действительно невероятный теннис. Она играет очень быстро и глубоко, я старалась оставаться сосредоточенной и пытаться отбивать больше мячей, чем она. Я так счастлива, что мне это удалось», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
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