Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Каролина Плишкова снялась с турнира в Дубае. Ига Свёнтек без борьбы вышла в полуфинал

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 25 февраля. Причиной такого решения стало вирусное заболевание.

Плишкова должна была сразиться с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1) за выход в полуфинал соревнований. Таким образом, Свёнтек вышла в полуфинал без борьбы. Соперницей Иги в полуфинале станет победительница матча Кори Гауфф (США, 5) — Мэдисон Кис (США).

До выхода в четвертьфинал Плишковой удалось обыграть Маркету Вондроушову (Чехия), Марию Саккари (Греция,6) и украинку Ангелину Калинину.

Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500.