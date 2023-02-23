Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля. Для Даниила это седьмая победа подряд.
В четвертьфинальном матче Медведев (3) обыграл 94-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 4:6, 7:5. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету О'Коннелла три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
За место в полуфинале соревнований Медведев сразится с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).
Доха (м). 1/4 финала
23 февраля 2023, четверг. 19:05 МСК
94
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
1 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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