Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля. Для Даниила это седьмая победа подряд.

В четвертьфинальном матче Медведев (3) обыграл 94-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 4:6, 7:5. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету О'Коннелла три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За место в полуфинале соревнований Медведев сразится с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).