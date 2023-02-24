Кудерметова и Самсонова вышли в финал парного турнира в Дубае, одолев Остапенко и Киченок

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова переиграли украинку Людмилу Киченок и представительницу Латвии Елену Остапенко и вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте турнира на хардовом покрытии.

Россиянки одержали победу со счётом 7:5, 6:2. Кудерметова и Самсонова выполнили пять подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Остапенко и Киченок один эйс, три ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи. Продолжительность полуфинального матча составила 1 час 26 минут.

В финале турнира в Дубае Кудерметова и Самсонова встретятся с представительницами Тайваня Хаоцин и Чан.