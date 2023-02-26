Тренер Плишковой высказался о сокращении мышечной массы Надаля

Немецкий тренер Саша Бажин, работающий с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, назвал причины сокращения мышечной массы 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Причина очень проста. Мышечная масса – это вес. Каждый лишний килограмм, который приходится носить с собой, умножается, когда приходится передвигаться по корту. Ваши колени чувствуют этот вес, потому что они должны поглощать большую часть удара. Мышцы верхней части тела на самом деле не так важны для тенниса.

Наличие большого бицепса не обязательно для успеха в теннисе, по крайней мере, на мой взгляд. Слишком большая мышечная масса может быть недостатком, так как она может утяжелить вас и сделать вас медленнее на корте. Давайте не будем забывать, как долго длятся матчи на турнирах «Большого шлема», — написал Бажин в своём «твиттере».