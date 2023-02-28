Беккер: Рафаэль Надаль — главный фаворит Открытого чемпионата Франции-2023

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер назвал фаворита Открытого чемпионата Франции-2023.

«Лично я не думаю, что Новак думает о «золотом шлеме. Думаю, он хочет выиграть 23-й мейджор в своей карьере, что станет рекордом. Следующий мэйджор – «Ролан Гаррос», где, на мой взгляд, главным фаворитом остается Рафаэль Надаль.

Но Новак идет по пятам. Давайте посмотрим, что эти два великих чемпиона принесут нам. Я думаю, что Джокович вместе с Надалем и Федерером — не только спортивные иконы, но и культурные иконы. У них есть поклонники, выходящие далеко за пределы их стран — Сербия, Испания и Швейцария.

Влияние, которое они оказывают на теннис, огромно. Мы по-настоящему поймем, насколько они велики, только когда все закончат с теннисом. Я надеюсь, что Новак и Рафа будут играть ещё год или два, потому что мы выиграем от этого», — цитирует Беккера Eurosport.