Даниил Медведев пошутил над детским фото с Рублёвым перед их встречей в финале Дубая

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев опубликовал забавное фото с соотечественником Андреем Рублёвым в преддверии матча с ним в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
На фото юные и недовольные Медведев и Рублёв вместе позируют с кубками после одного из юниорских турниров.
«Даже будучи детьми, мы были очень рады играть друг с другом», — подписал фото Медведев, добавив эмодзи «высунутый язык» и «смех до слёз».
Фото: из личного архива Даниила Медведева
На пост с помощью эмодзи «смех до слёз» отреагировал канадец Денис Шаповалов. А канадка Бьянка Андрееску написала: «Лол, это так забавно».
Интересно, что в этом матче Медведев и Рублёв также разыграют звание первой ракетки России. В полуфинале турнира Медведев победил 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, а Рублёв впервые в карьере обыграл немца Александра Зверева.
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