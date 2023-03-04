Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финала между Медведевым и Рублёвым в Дубае

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом в миксте, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Поскольку я и за того, и за другого болею, мне кажется, что и Дане, и Андрею победа очень нужна. Я воздержусь от прогнозов. Но если Медведев хорошо сыграет, то он должен выиграть. Но в противном случае уже возможны варианты.

Даня хоть и начал хорошо играть, но стопроцентной надежды на его стабильность пока нет. Свои подачи отдавать нельзя. Когда у него не получается, он может завестись, особенно с Рублёвым, потому что у них принципиальный матч. Если Даня будет в том состоянии, в котором проводил последние турниры, то должен победить», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.