Виктор Янчук оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в финале турнира в Дубае

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом в миксте, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Оба показали хорошую форму и игру. Выход Медведева в финал я ожидал, несмотря на то, что с Джоковичем играл полуфинал. У Дани есть в активе победы над Джоковичем — на US Open, когда он осадил кандидата на «Большой шлем». Рекорд удержался. У Медведева была психологическая уверенность, что он может играть с Джоковичем. Он подтвердил, что на данный момент сильнее.
А Рублёв — молодец. Он одолел Зверева, которого ни разу не побеждал. По ходу матча Андрей собирал волю в кулак, сумев доказать, что он достоин финала.
В финале будут сказываться их отличные отношения как теннисистов на корте. У Медведева больше шансов, если судить по прошлым играм. Я бы отдал 60 на 40 в пользу Медведева. Но у Рублёва достойный характер, а Медведев порой теряет самообладание и выходит из себя. Будет трудный финал», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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