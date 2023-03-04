Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Рублёва в финале турнира в Дубае

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в российском финале турнира в Дубае.
«Они очень хорошо друг друга знают. У Андрея достаточно прямолинейная игра, а Даня — мэтр тактических вариантов. Даня хорошо меняет ритм и темп, не дал Андрею поймать свой привычный напор — от того и пошли ошибки. Они психологически хорошо друг друга знают: Андрею в этом смысле трудновато.
Для Андрея очень хорошо, что он в финал вышел, потому что у него в этом году тяжёлое начало сезона. Очень хорошо для Медведева, что к нему возвращается самоощущение. Для него был очень трудный 2022 год, потому что тяжело чувствовать себя комфортно и спокойно на корте», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 марта 2023
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