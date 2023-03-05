«Сегодня будем в одном самолёте, всё обсудим». Медведев — о соперничестве с Рублёвым

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) рассказал, что не связывался с Андреем Рублёвым в преддверии их очного противостояния в финальной игре турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

«Нет, мы, конечно, не списывались и не созванивались перед финалом — мы на кортах друг друга видим (улыбается). В этом плане ничего не говорили, потому что мы оба много раз бывали в финалах — но ни разу друг против друга. Поэтому каждый готовился, наверное, как он привык к финалу. Сегодня будем в одном самолёте лететь на Индиан-Уэллс, может, что-то обсудим, побольше поболтаем о чём-то», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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