Губернатор Флориды призвал Байдена разрешить Джоковичу въезд в США
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Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выступить на «Мастерсе» в Майами.
«Единственное, что мешает Новаку Джоковичу выступить на теннисном турнире в Майами, — это ошибочное и антинаучное требование президента Байдена вакцинировать иностранцев от COVID-19. Мистер президент, снимите ограничения и позвольте ему соревноваться», — написал Десантис на своей странице в социальных сетях.
Ранее стало известно, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» получил отказ от правительства США на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса. Из-за этого Джокович пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
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