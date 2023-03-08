Серена Уильямс вновь неоднозначно высказалась о желании вернуться в теннис

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, задумывается ли сейчас о теннисе.

«Каждый день я скорее скучаю по игре, чем думаю о тренировках по восемь с лишним часов в день… Это не так уж и плохо, верно?» — написала Серена в своих социальных сетях.

Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности, из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.

При этом в последних интервью Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.