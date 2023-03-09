Daily Mail: российские теннисисты должны будут подписать кодекс поведения перед Уимблдоном

Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать кодекс поведения перед участием в Уимблдоне в этом году. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что кодекс ещё не доработан, но, вероятно, под запретом окажется демонстрация поддержки России, а также ношение флага. Нарушение кодекса может привести к санкциям, среди которых будет возможное исключение из турнира.
Ранее источники сообщали, что Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.
- 9 марта 2023
-
11:18
-
11:03
-
10:33
-
10:20
-
10:01
-
09:38
-
09:26
-
07:34
-
07:30
-
04:58
-
04:10
-
01:34
-
00:14
-
00:01
- 8 марта 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:51
-
22:38
-
21:35
-
20:45
-
20:32
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:14
-
17:59
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:20