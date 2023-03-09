Латвия лишила Елену Остапенко финансирования за участие в турнирах с россиянами

Олимпийский комитет Латвии (ЛОК) лишил финансовой поддержки теннисистку Елену Остапенко и других спортсменов из-за того, что они выступают на турнирах, где принимают участие российские и белорусские спортсмены. Данную информацию подтвердил генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс.

«Во вторник на заседании правления было установлено, что две велосипедистки, а также три теннисистки — Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая — участвовали в коммерческих соревнованиях со спортсменами из обеих стран. На данный момент при подготовке к коммерческим матчам и выступлении в них вместе со спортсменами из России и Белоруссии латвийские спортсмены не будут получать государственное финансирование», — приводит слова Лейниекса LSM.

На AO у сербов попытались отобрать флаг, перепутав его с флагом России.