Медведев — Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Индиан-Уэллса
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Сегодня, 11 марта, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (6) сразится с представителем США Брэндоном Накашимой (48) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Поединок состоится на «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» и начнётся не ранее 5:10 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Брэндон Накашима.
Раньше теннисисты никогда друг с другом не встречались.
Отметим, что перед турниром в Индиан-Уэллсе Медведев выиграл три старта подряд – в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ). В финале турнира в Дубае Медведев оказался сильнее соотечественника Андрея Рублёва — 6:2, 6:2.
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