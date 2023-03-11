Анна Калинская потерпела поражение от Плишковой во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В матче второго круга Калинская проиграла бывшей первой ракетке мира чешке Каролине Плишковой (17) со счётом 6:2, 0:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 48 минут. Калинская три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету Плишковой девять эйсов, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
За выход в 1/8 финала Плишкова сразится с ещё одной россиянкой — 11-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой (11).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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