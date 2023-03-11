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Анна Калинская потерпела поражение от Плишковой во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская потерпела поражение от Плишковой во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга Калинская проиграла бывшей первой ракетке мира чешке Каролине Плишковой (17) со счётом 6:2, 0:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 48 минут. Калинская три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету Плишковой девять эйсов, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За выход в 1/8 финала Плишкова сразится с ещё одной россиянкой — 11-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой (11).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 07:15 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		0 4
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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