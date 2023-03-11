Остапенко оценила то, что Латвия лишила её финансовой поддержки из-за игры с россиянами

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала тот факт, что Олимпийский комитет Латвии (ЛОК) лишил её и других латвийских теннисистов финансовой поддержки из-за того, что они выступают на турнирах, где принимают участие российские и белорусские спортсмены.

«Я ничего не могу сделать, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть какие-то другие турниры. Если я не буду соревноваться на международном уровне, то мне нужно уходить из тенниса. Но я не буду этого делать, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, ситуация вот такая», — приводит слова Остапенко Womans Tennis Blog.