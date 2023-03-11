Кафельников считает Медведева фаворитом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в отсутствие Джоковича

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил выступление соотечественников на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта.

«Нужно радоваться, что Медведев, Хачанов и Рублёв прошли во второй круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это точно хорошие новости. Надеюсь, что дальше будет только лучше! На бумаге Медведев — фаворит турнира в отсутствие Джоковича. Даниил и по игре тоже находится в числе претендентов на титул. Медведев сейчас в отличной форме — выиграл три турнира подряд. Это отличное достижение», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.