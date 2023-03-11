Елена Веснина назвала трёх фаворитов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Среди них один россиянин

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила выступление соотечественников на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта.

«Наши ребята показали отличный результат, выиграв свои первые матчи. Это было довольно ожидаемо. В Индиан-Уэллсе очень непростые условия — нужно привыкнуть к высокогорью. Будем надеяться, что российские теннисисты смогут выступить наилучшим образом на этом турнире.

У многих теннисистов повышаются шансы на титул в отсутствие Новака Джоковича. В числе фаворитов вижу Медведева, Алькараса и Фритца. Думаю, что ещё несколько ребят тоже могут рассчитывать на успех. Без Джоковича и Надаля сетка совсем иная. Наверное, кто-то из американцев сможет удивить нас на этой неделе», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.