«Это невероятно». Томпсон эмоционально высказался о победе над Циципасом

Австралийский теннисист Джордан Томпсон (87-я ракетка мира) прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«Это нереально. Это один из моих любимых турниров, я думаю, что это любимый турнир многих игроков. Одержать такую победу — это невероятно. Я счастлив.
Я хотел взять под контроль все аспекты игры. Очевидно, я мало что мог с ним поделать, ведь он крупный парень и у него отличная подача. Я не находил высокого ритма, по возвращении мяча кое-что вытаскивал. Я оставался агрессивным на подаче и очень благодарен, что последний мяч прошёл мимо.
На самом деле я даже не заглядывал вперёд по жеребьёвке. Я только сегодня посмотрел свой следующий матч. У меня тоже был тяжёлый матч в первом раунде с Монфисом, который только вернулся после травмы», — приводит слова Томпсона пресс-служба ATP.
- 11 марта 2023
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