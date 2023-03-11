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Варвара Грачёва уверенно обыграла Мартич и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Варвара Грачёва уверенно обыграла Мартич и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (66-я ракетка мира) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв хорватку Петру Мартич (30-я ракетка мира).

Грачёва (Q) одержала победу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Грачёва однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Мартич (25) два эйса, пять двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух заработанных.

В третьем круге Грачёва встретится с победительницей пары Татьяна Мария (Германия) — Дарья Касаткина (Россия, 8). Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 22:05 МСК
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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