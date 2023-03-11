Варвара Грачёва уверенно обыграла Мартич и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (66-я ракетка мира) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв хорватку Петру Мартич (30-я ракетка мира).
Грачёва (Q) одержала победу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Грачёва однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Мартич (25) два эйса, пять двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух заработанных.
В третьем круге Грачёва встретится с победительницей пары Татьяна Мария (Германия) — Дарья Касаткина (Россия, 8). Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.
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