Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе с Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (95-я ракетка мира) не явилась на матч. Официальная причина неявки пока неизвестна.

В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Синьюй Ван (Китай).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6.