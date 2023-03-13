Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе с Соболенко
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (95-я ракетка мира) не явилась на матч. Официальная причина неявки пока неизвестна.
В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Синьюй Ван (Китай).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
07:11
-
06:37
-
06:30
-
06:09
-
06:00
-
04:21
-
02:39
-
02:35
-
02:14
-
01:19
- 12 марта 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:12
-
21:52
-
21:00
-
20:02
-
19:12
-
19:00
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:40
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
13:58
-
13:27
-
12:06
-
12:00
Партнерский контент