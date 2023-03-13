«Мы в шоке». Латвийский журналист — о приостановлении финансирования местных теннисисток

Латвийский журналист Рейнис Осениекс раскритиковал решение Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) приостановить государственное финансирование местных спортсменов, выступавших на турнирах, где принимали участие россияне и белорусы.
Напомним, под данные санкции попали две велосипедистки, а также три теннисистки — Елена Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая.
«Мы в шоке. Мы говорили среди журналистов, что правительство должно подходить к этому по-другому. Стоило бы связаться с олимпийскими комитетами по всей Европе, а затем попытаться повлиять на WTA и ATP. Сказать, что если россияне и белорусы ещё могут соревноваться, то наши спортсмены снимаются с этих соревнований. Глупо перекладывать ответственность на спортсменов.
Украинцы также принимают участие в турнирах WTA и ATP. К сожалению, наши власти говорят ерунду. Я пытался связаться с менеджером Елены (Остапенко. — Прим. «Чемпионата»), но она не берёт трубку. Сама теннисистка пока не имеет возможности прокомментировать этот вопрос», — приводит слова Осениекса Sport.pl.
Осениекса поддержал его соотечественник и коллега Алмантс Пойканс, который подверг критике министра образования Латвии Анду Чакшу, которая была одним из главных лоббистов данного решения.
«Это ещё раз показывает, как плохо наша министр разбирается в спорте и насколько она оторвана от реальности», — написал Алмантс на портале delfi.lv.
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