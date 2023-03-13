Джоковича пригласили на челленджер в Сан-Ремо

Теннисный клуб Сан-Ремо сделал приглашение 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу на ATP Challenger 125, который пройдёт 26 марта, сообщает Ubitennis.
По замыслу организаторов, в то время как в эти же числа будет проходить Miami Open, куда Джоковича, скорее всего, не допустят из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19, сербу необходимо будет поддерживать форму, что в итоге может склонить его к принятию данного приглашения.
В недавнем интервью тренер Джоковича Горан Иванишевич заявил, что, если запрет сохранится, Новак сосредоточится на своей грунтовой кампании и присоединится к туру, начиная с Rolex Monte Carlo Masters 1000, запланированного на 8 апреля.
Также организаторы турнира возлагают надежды на ностальгические чувства Джоковича. В мае 2005 года, за несколько дней до своего 18-летия, серб выиграл челленджер в Сан-Ремо. А ещё четырьмя годами ранее именно в этом городе Джокович одержал победу на чемпионате Европы до 14 лет.
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