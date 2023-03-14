Свёнтек обыграла Андрееску и вышла в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла 36-ю ракетку мира представительницу Канады Бьянку Андрееску со счётом 6:3, 7:6 (7:1).
Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Свёнтек сделала одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Андрееску один эйс, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге Свёнтек сыграет с Эммой Радукану из Великобритании.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
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