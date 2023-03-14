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Свёнтек обыграла Андрееску и вышла в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Свёнтек обыграла Андрееску и вышла в 1/8 финала Индиан-Уэллса
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла 36-ю ракетку мира представительницу Канады Бьянку Андрееску со счётом 6:3, 7:6 (7:1).

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Свёнтек сделала одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Андрееску один эйс, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Свёнтек сыграет с Эммой Радукану из Великобритании.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
14 марта 2023, вторник. 04:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 1  
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Комментарии
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