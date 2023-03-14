Тарпищев: Грачёвой было нечего терять в матче с Касаткиной, отсюда победа

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 22-летней российской теннисистки Варвары Грачёвой (66-я ракетка мира) над соотечественницей Дарьей Касаткиной (восьмая ракетка мира) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Грачёва одержала победу со счётом 6:4, 6:4.

«Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало побеждать. Грачевой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у неё нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа. Она вообще талантливая теннисистка», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В завершившемся матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Грачёва одержала победу над Дарьей Касаткиной со счётом 6:4, 6:4. В следующем круге Варвара встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в третьем круге оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы.