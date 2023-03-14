«Ты можешь выполнить любой удар, но она не ошибётся». Андрееску — о Свёнтек

36-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску после поражения от первой ракетки мира Иги Свёнтек (3:6, 6:7(1:7)) в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе оценила текущую форму своей соперницы.

«Я знала, что она будет играть хорошо, но я не знала, что она будет играть настолько хорошо, но это именно то, чего ты должен ожидать от первой ракетки мира.

Она буквально не ошибается. Ты можешь выполнить любой удар, но она не ошибётся. Она найдёт способ справиться с ним, она направит его туда, куда ей нужно», — приводит слова Андрееску Tennis 365.

В следующем круге Свёнтек сыграет с Эммой Радукану из Великобритании. Полька является действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе. В финальном матче прошлого года она обыграла греческую теннисистку Марию Саккари.