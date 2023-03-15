Свёнтек обыграла Радукану и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В чётвертом круге она обыграла британку Эмму Радукану (77-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Свёнтек совершила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Радукану, в свою очередь, сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале полька встретится с румынкой Сораной Кырстя (83-я ракетка мира).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.