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Свёнтек обыграла Радукану и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Свёнтек обыграла Радукану и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В чётвертом круге она обыграла британку Эмму Радукану (77-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Свёнтек совершила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Радукану, в свою очередь, сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале полька встретится с румынкой Сораной Кырстя (83-я ракетка мира).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
15 марта 2023, среда. 06:55 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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