Расписание 8-го игрового дня в Индиан-Уэллсе: ночью сыграют Медведев и Соболенко

ATP и WTA опубликовали расписание восьмого игрового дня турнира серии «Мастерс» и WTA-1000, который в эти дни проходит в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования продлятся до 19 марта.
В ночь со среды на четверг в Индиан-Уэллсе состоится половина четвертьфинальных матчей — из нижних половин сеток. Матчей осталось так мало, что теперь все они проводятся на одном, центральном корте.
На данном этапе соревнований Россия представлена только одним теннисистом, Даниилом Медведевым.
В женской сетке соревнований интересным представляется выступление действующей чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко.
Начало матчей восьмого игрового дня. Расписание корта «Стэдиум 1»
Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) – в 21:00 мск.
Даниил Медведев (Россия, 5) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – не ранее 1:00 мск.
Кори Гауфф (США, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) – не ранее 23:00 мск.
Мария Саккари (Греция, 7) — Петра Квитова (Чехия, 15) – не ранее 4:00 мск.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира у мужчин является первая ракетка США Тейлор Фритц, у женщин – полька Ига Свёнтек.
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